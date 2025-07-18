Бразильский полузащитник Витиньо, который принадлежит Динамо, подписал новое соглашение с Интернасьоналом, сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт будет действовать до июня 2026 года.

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Напомним, Витиньо не планирует возвращаться в Украину из-за войны. Его контракт с киевским Динамо действует до лета 2026 года.

В состав киевлян он присоединился в августе 2021-го, но уже в апреле 2022-го перебрался в Бразилию, где также успел поиграть за Атлетико Паранаэнсе и РБ Брагантину.

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