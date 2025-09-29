Сенегальский полузащитник Самба Диалло снова в Киеве. Как информирует телеграм-канал Динамовец, 22-летний футболист в ближайшее время должен присоединиться к первой команде Динамо.

Скандальный вингер может покинуть Динамо – он отказал двум клубам из Франции, на очереди команды из Бельгии и Турции

По информации источника, главный тренер киевлян Александр Шовковский рассматривает Самбу как игрока, способного создать дополнительную конкуренцию в атаке. Ожидается, что уже в ближайшие дни вингер начнет тренировки с бело-синими.

В разное время вокруг фамилии сенегальца появлялось немало слухов. Сообщалось об интересе клубов из Франции, Испании и Ближнего Востока, а также о якобы заинтересованности скаутов Баварии и Манчестер Сити. Впрочем, трансфер так и не состоялся, и Диалло вернулся в Киев.

В сезоне 2024/25 Диалло выступал на правах аренды за израильский Хапоэль Иерусалим, где провел 19 официальных матчей и отметился тремя голами. За главную команду Динамо он сыграл 17 поединков, в которых забил один мяч. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро. Контракт игрока действует до 31 декабря 2026 года.

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно