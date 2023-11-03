Лонвейк уже задумывается об уходе из Андерлехта из-за малого количества игрового времени – 39 минут в 3 матчах сезона. Впрочем, нидерландец не планирует возвращаться в Динамо, которому принадлежит, сообщает Voetbalnieuws.

Легионер Динамо может вернуться из Европы уже в январе

Арендное соглашение хавбека с Андерлехтом включает опцию выкупа за 2,5 млн евро. Если же Лонвейк решит покинуть брюссельцев клуб в январе, то клуб будет искать ему новый коллектив для аренды.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом нидерландец вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

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