Бенито, который прошлый сезон провел на правах аренды в донецком Олимпике, пожелал киевлянам успеха в матче против Зари. Финал Кубка Украины начнется уже в 19:00.

Динамо – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Кубка Украины

Курьёзности публикации Бенито в Инстаграми добавляет текст сторис. В ней хавбек написал: "Вперед, мужики". Как известно, прозвище "мужики" принадлежит сегодняшнему сопернику Динамо – луганской Зареи.

Напомним, Бенито перебрался в киевский клуб зимой 2020-го на правах свободного агента, но уже через полгода перебрался в Олимпик. В прошлом розыгрыше УПЛ 22-летний вингер провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и ведал 4 результативные передачи.

Динамо – Заря: анонс финала Кубка Украины