Андерлехт, в который вернулся Богдан Михайличенко, проявляет интерес к Лонвейку, сообщает voetbalbelgie.

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Бельгийский клуб рассматривает нидерландца в статусе "плана Б", а приоритетом был Родриго Салазар. Тем не менее, уругваец в ближайшее время присоединится к Браге, таким образом давая зеленый свет трансферу Лонвейка в Андерлехт.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист.

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