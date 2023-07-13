Легионер Динамо имеет шанс присоединиться к кандидату в сборную Украины в Европе
13 июля 17:38 - Читати українською
Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк получил вариант продолжения карьеры за рубежом.
Андерлехт, в который вернулся Богдан Михайличенко, проявляет интерес к Лонвейку, сообщает voetbalbelgie.
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Бельгийский клуб рассматривает нидерландца в статусе "плана Б", а приоритетом был Родриго Салазар. Тем не менее, уругваец в ближайшее время присоединится к Браге, таким образом давая зеленый свет трансферу Лонвейка в Андерлехт.
Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист.
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