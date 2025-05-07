Вингер Динамо Витиньо, выступающий на правах аренды за Интернасьонал, действительно мог вернуться в Киев несмотря на то, что война в Украине не завершилась.

Витиньо покинул Динамо, воспользовавшись правилом ФИФА, которое позволяло легионерам разорвать контракт с российским или украинским клубом из-за войны. Бразилец сейчас выступает на правах аренды в составе Интернасьоналя, но прошлым летом рассматривал вариант с возвращением в Украину, сообщает Telegram-канал Inside UPL.

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Отмечается, что Витиньо даже вел переговоры с Игорем Суркисом о возвращении, однако из-за опасений жены семья осталась в Бразилии. Через год ситуация не изменилась, но Динамо имеет шанс выгодно продать игрока – Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро ("бело-синие" покупали Витиньо за 6). В продолжении сотрудничества с вингером заинтересован Интернасьонал.

Напомним, Витиньо присоединился к Динамо в августе 2021 года, но уже в апреле 2022-го перебрался в Бразилию (выступал за Атлетико Паранаэнсе, РБ Брагантину и Интернасьонал). В составе "бело-синих" вингер провел 13 матчей, в которых отметился 3 голами.

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