Программу Лиги Европы продолжают растягивать, вынося один из матчей на среду. На этот раз такая участь постигла поединок между Спартаком и Легией в Москве. Для украинских болельщиков здесь был свой интерес: во-первых, в основе поляков вышел наш Игорь Харатин, а во-вторых – Россия является нашим конкурентом по борьбе за топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА.

Легия Харатина пропустила курьезный гол в польском первенстве – видео скандального эпизода, который решил судьбу матча

Москвичи владели инициативой на протяжении всей встречи, но в первом тайме значительной игрового преимущества над гостями они не имели. К 25-й минуте на поле даже моментов не возникало, причем у хозяев ещё и сломался Зобнин – вместо него пришлось выпускать Хендрикса. До перерыва подопечные Руя Витории провели лишь два голевых эпизода – Промес стрелял в дальнюю девятку метров с 22-х, а Ларссон с края штрафной мощно стрелял по центру. В обоих случаях Боруц выручи Легию. Кроме того, можно вспомнить неплохой выход Ларсона на ударную позицию с выстрелом из-за пределов штрафной, после которого мяч пролетел над девяткой.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Во втором же тайме преимущество Спартака превратилось в тотальное доминирование. Москвичи проводили атаку за атакой, создавая качественные моменты. Поляки пытались выровнять игру заменами – в частности, на 59-й минуте с поля ушел Харатин, который завершил с 14 передачами и двумя выносами. Это не помогало. Несколько раз Легия откровенно отскочила.

Лучшие возможности открыть счёт упустили Жиго и Ларссон. Первый на 66-й минуте замкнул навес из глубины ударом головой в перекладину, а второй на 70-й выстрелил с правого края штрафной – Боруц парировал. Кроме того, в активе хозяев было несколько хороших подач и прострелов. Легия практически ничем не отвечала, однако на 77-й именно гости могли забить: Кастрати, заменивший Харатина, обыграл Ломовицкого и подал в штрафную, а Эмрели замкнул головой в дальний угол – штанга спасла Спартак! Это был предпоследний момент поляков во встрече.

Спартак лез вперёд всеми силами, пытаясь дожать варшавяков, но вместо триумфа в атаке москвичи попали в плен. На 90+3-й минуте Мучи прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а все защитники хозяев не смогли дотянуться до мяча – Кастрати же, оторвавшись от Джикии, пробил в пустые ворота. 0:1! Сразу после этого гости забили и второй гол в результате выхода один на один, но лайнсмен отменил гол из-за офсайда.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Легии.

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