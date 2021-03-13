Варшавская Легия победила познаньскую Варту в матче 21-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2020/21, 21-й тур

Легия – Варта – 3:2

Голы: Младенович, 3, 60, Вшолек, 30 – Гржесик, 27, Купчак, 79, (пен.)

Легия уже на 3 минуте вышла вперед, Младенович открыл счет в матче. Первая половина осталась за варшавянами – Гржесик выровнял положение, однако Вшолек снова вывел Легию вперед.

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После перерыва Младенович оформил дубль, поэтому гол Купчака с пенальти не помешал Легии удержать победу. Добавим, что Шабанов провел на поле весь матч, тогда как Русин пропустил встречу.

Таким образом, Легия набрала 45 очков и закрепилась на первом месте, Варта с 26 пунктами осталась десятой.

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