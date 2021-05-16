Недавно 23-летний центрбэк покинул Зарю на правах свободного агента. Сегодня Легия подтвердила подписание контракта с Абу Ханной на три сезона, сообщает пресс-служба клуба.

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Добавим, что Абу Ханна должен заменить в Легии Артема Шабанова, которого поляки не могут выкупить у Динамо из-за высокой стоимости украинца.

Напомним, Джоэль перешел в Зарю в июле 2019 из немецкого Магдебурга. В текущем сезоне провел за "мужиков" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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