Легия спаслась от поражения Леху в рамках 28-го тура польской Экстраклясы, а Игорь Харатин умудрился получить красную карточку в конце встречи. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Польши 2021/22, 28-й тур

Лех – Легия – 1:1

Голы: Шатка, 30 – Рафа Лопеш, 40

В стартовом составе Леха вышел Томаш Кендзера, права на которого принадлежат Динамо, а у Легии в запасе остались Беньямин Вербич и Игорь Харатин. Команды обменялись голами в первом тайме: Шатка открыл счет во встрече на 30-й минуте, а Рафа Лопеш перед перерывом восстановил паритет, замкнув навес Жозуэ со штрафного.