Легия и Лех не смогли выявить сильнейшего – дерби динамовцев, удаление украинца на фоне "повешенного" Путина
21:07 - Читати українською
Легия спаслась от поражения Леху в рамках 28-го тура польской Экстраклясы, а Игорь Харатин умудрился получить красную карточку в конце встречи. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Польши 2021/22, 28-й тур
Лех – Легия – 1:1
Голы: Шатка, 30 – Рафа Лопеш, 40
В стартовом составе Леха вышел Томаш Кендзера, права на которого принадлежат Динамо, а у Легии в запасе остались Беньямин Вербич и Игорь Харатин. Команды обменялись голами в первом тайме: Шатка открыл счет во встрече на 30-й минуте, а Рафа Лопеш перед перерывом восстановил паритет, замкнув навес Жозуэ со штрафного.
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