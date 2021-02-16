Количество украинских легионеров в Екстраклясе может существенно возрасти благодаря Легии.

Чемпион Польши заинтересовался форвардом Зари Владиславом Кабаевым. Об этом сообщил журналист издания Sportowe Fakty Петр Кожмински в разговоре с Мироном Маркевичем.

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Вскоре к Легии на правах аренды должен присоединиться дуэт из Динамо – Артем Шабанов и Назарий Русин. Вероятно, "зеленые" не против продолжить украинский вектор приглашением Кабаева. Контракт нападающего с Зарей рассчитан до лета 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 1,5 млн евро.

Добавим, что Кабаев провел за луганчан 19 матчей в текущем сезоне, отметился голом и 4 ассистами.

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