Легия досрочно стала чемпионом Польши, взяв реванш у Краковии за разгром в Кубке

Варшавская Легия вернула себе звание сильнейшей команды Польши. В 35-м туре Экстраклясы столичный коллектив одолел Краковию.

Чемпионат Польши, 35 тур

Легия – Краковия – 2:0

Голы: Пекгарт, 23, Гвилия, 75

Победа над Краковией делала Легию чемпионом Польши. Интересно, что несколько дней назад эти же команды встречались в полуфинале Кубка – тогда Краковия разбила столичную команду со счетом 3:0 и сыграет в финале.

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В старте гостей вышел Алексей Дитятьев, который отыграл весь поединок. На 23-й минуте Легия забила раз из зоны украинца – Пекгарт ударом головой открыл счет. В середине второго тайма игра была приостановлена ​​из-за файеров – фанаты Легии уже начали праздновать чемпионство. После возобновления игры хозяева закрепили свое преимущество благодаря точному удару Гвилии с линии штрафной.

Это 14-й чемпионский титул в истории варшавского клуба. Легия сыграет в квалификации Лиги чемпионов 2020/21. Краковия пока пятая. До завершения Экстраклясы осталось 2 тура.

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