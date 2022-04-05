Президент Динамо Игорь Суркис высказался о важности проведения благотворительных матчей в поддержку ВСУ. Первый товарищеский поединок состоится против польской Легии.

"Матч с Легией – это важное событие. Несмотря на спортивную составляющую, мы говорим о серьезной помощи нашей стране, о привлечении внимания к происходящему в Украине и еще одному дружественному шагу с польской стороны.

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От себя лично и от всего футбольного клуба Динамо я благодарю своих коллег из Легии, а также всех, кто причастен к организации этого матча. Уверен, что это будет отличный старт нашего большого турне, которое еще на шаг приблизит Украину к победе", – цитирует Суркиса официальный сайт киевлян .

Напомним, матч против действующего чемпиона Польши (12 апреля) станет для команды Мирчи Луческу первым с начала войны. Следом за Динамо разрешение покинуть Украину и провести благотворительное турне получил Шахтер.