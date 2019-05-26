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Легенды Ман Юнайтед уничтожили Баварию в матче по случаю 20-летия памятного финала ЛЧ – Бекхэм и Сульшер забили по голу

26 мая 20:00 349 Читати українською
Легенды Ман Юнайтед уничтожили Баварию в матче по случаю 20-летия памятного финала ЛЧ – Бекхэм и Сульшер забили по голу
Дэвид Бекхэм / фото из соцсетей

Легенды Манчестер Юнайтед разгромили Баварию в товарищеском матче, посвященному 20-летию "требла" манкунианцев.

Товарищеский матч

Легенды Манчестер Юнайтед – Легенды Баварии – 5:0

Голы: Сульшер, 4, Йорк, 29 Батт, 78, Саа, 84, Бекхэм, 94

На стадионе Олд Траффорд состоялся благотворительный матч, посвященный 20-летию исторического "требла" Манчестер Юнайтед. В сезоне 1998/99 манкунианцы под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграли английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

20 лет назад Манчестер Юнайтед совершил феерический камбэк в финале Лиги чемпионов – ретро дня

Сегодня команда легенд Манчестер Юнайтед со счетом 5:0 разгромила команду бывших игроков Баварии, которую "красные дьяволы" 20 лет назад обыграли в финале Лиги чемпионов.

Голами отметились нынешний главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм. Команду легенд манкунианцев сегодня возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

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