Бразильцы Данило Силва и Вильям Роша Батиста имеют немало поводов для разговоров. Оба оставили свой след в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Бывший форвард Карпат Вильям Роша Батиста (102 матча, 30 голов), который в сезоне 2018/19 работал в тренерском штабе ФК Львов, на одном из матчей штата Сан-Паулу встретился с экс-защитником Динамо Данило Силвой.

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"У нас была яркая встреча с Данило Силвой – большой легендой Украины. Всегда рад видеть тебя, мой брат", – написал 41-летний Батиста в Facebook, прикрепив фотографию с экс-динамовцем. Это же фото Данило Силва выложил в своем Instagram.

Заметим, в конце 2020-го 34-летний защитник завершил футбольную карьеру, а несколько месяцев назад стал международным представителем Динамо.

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