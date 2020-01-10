Легенды Бразилии и Италии переиграли исторический финал ЧМ-1994 – апеннинцы отомстили за промах Баджо

Звезды футбола Бразилии и Италии провели знаковый товарищеский поединок.

Матч состоялся вчера, 9 января, в бразильском городе Форталеза. Легендарные игроки собрались для того, чтобы повторить финал чемпионата мира 1994 года. Встречу посетили тренеры Карлос Альберто Паррейра и Арриго Сакки, которые руководили сборными Бразилии и Италии на мундиале в США.

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26 лет назад Кубок мира достался бразильцам. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались "селесао" (3:2). Решающим стал промах Роберто Баджо.

Итальянские звезды сумели взять реванш и победили со счетом 1:0. Единственным голом в матче отметился 58-летний экс-нападающий Милана Даниэле Массаро.

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