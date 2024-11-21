По информации meczyki, Томаша Клоса задержали сотрудники Центрального антикоррупционного бюро. Его обвиняют в неуплате налогов, а именно в нарушении в расчетах с НДС.

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"Как неофициально стало известно Мареку Смолке, дело касается нарушений в уплате НДС, а задержание Клоса является частью большего дела", – отмечает издание.

Напомним, что Томаш Клос выступал за сборную Польши в период с 1998 по 2006 годы. Он сыграл 68 матчей за "Кадру", забив шесть голов. В составе национальной команды он участвовал в чемпионате мира 1998 года.

Сейчас информации о том, какое наказание может грозить Клосу, нет.

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