58-летнего Гаскойна нашли без сознания в его доме в Дорсете 18 июля, после чего его доставили в реанимацию в городе Пул, сообщает The Telegraph.

Новые подробности смертельной аварии Жоты: двое свидетелей разбили версию полиции о превышении скорости

Отмечается, что Пола уже перевели в отделение неотложной помощи, где он находится в стабильном состоянии и выздоравливает. Ожидается, что экс-хавбек сборной Англии будет оставаться в больнице еще в течение нескольких дней.

Друг Гаскойна, Стив Фостер, который также работает его водителем, поделился коротким комментарием The Sun: "Он хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую он получил от многих старых друзей, которые желают ему всего наилучшего и хотят видеть его снова в лучшей форме. Пол находится в больнице, и это лучшее место для него сейчас".

Напомним, что Гаскойн был культовым полузащитником сборной Англии в период с 1988 по 1998 годы, сыграв 57 матчей, в которых отметился 10 голами. За свою клубную карьеру Пол успел поиграть за Тоттенхэм, Эвертон, Ньюкасл, Лацио, Рейнджерс, Мидлсбро и другие команды.

Любимец публики и жертва алкоголя: невероятная карьера великого Пола Гаскойна