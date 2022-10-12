Полиция Антверпена арестовала полузащитника местной одноименной команды Раджу Наингголана, информирует Sporza, ссылаясь на Gazet van Antwerpen.

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Наингголан сел за руль сразу, как только истёк срок действия выданного ему запрета на вождение. Но при этом полузащитник Антверпена не сдал необходимые экзамены на восстановление своих водительских прав.

После допроса Раджу отпустили, но его автомобиль был конфискован.

Антверпен лидирует в чемпионате Бельгии после 11 туров. Наингголан сыграл во всех матчах со старта сезона, и забил 1 гол.

Болельщики Ромы считают Раджу клубной легендой. Он защищал цвета "джаллоросси" с 2013 по 2018-й год.

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