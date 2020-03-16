Легендарный Зико сдал тест на коронавирус – результат уже известен

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико рассказал, что вынужден был сдать тест на COVID-19 из-за общения с вице-президентом родного Фламенго Маурисио Гомесом де Маттосом.

"После общения с моим другом, вице-президентом Фламенго Маурисио Гомесом де Маттосом, у которого обнаружили заболевание коронавирусом, я сдал тест.

Бразилия остановила все футбольные турниры из-за коронавируса

Результат оказался отрицательным. Моя душа спокойна, но мы должны оставаться бдительными и выполнять рекомендации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей", – написал экс-хавбек в своем Instagram.

Напомним, что "Белый Пеле" Зико львиную долю игровой карьеры провел в Фламенго. Также он защищал цвета итальянского Удинезе и японских Сумитомо Металс и Касимы Антлерс. В качестве тренера он работал с рядом команд, в частности, Фенербахче и ЦСКА.

"Я зрозумів, що попереду в нас великі проблеми": блискавичні тренерські відставки по-бразильськи