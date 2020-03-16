toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Легендарный Зико сдал тест на коронавирус – результат уже известен

16:25 58 Читати українською
Легендарный Зико сдал тест на коронавирус – результат уже известен
Зико / ФК Фламенго

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зико рассказал, что вынужден был сдать тест на COVID-19 из-за общения с вице-президентом родного Фламенго Маурисио Гомесом де Маттосом.

"После общения с моим другом, вице-президентом Фламенго Маурисио Гомесом де Маттосом, у которого обнаружили заболевание коронавирусом, я сдал тест.

Бразилия остановила все футбольные турниры из-за коронавируса

Результат оказался отрицательным. Моя душа спокойна, но мы должны оставаться бдительными и выполнять рекомендации ВОЗ. Все вместе за здоровье людей", – написал экс-хавбек в своем Instagram.

Напомним, что "Белый Пеле" Зико львиную долю игровой карьеры провел в Фламенго. Также он защищал цвета итальянского Удинезе и японских Сумитомо Металс и Касимы Антлерс. В качестве тренера он работал с рядом команд, в частности, Фенербахче и ЦСКА.

"Я зрозумів, що попереду в нас великі проблеми": блискавичні тренерські відставки по-бразильськи

blog_ava
21-летний испанский футболист умер с симптомами коронавируса
12:27
507
Теги
коронавирус Мир Бразилия Зико Зико Фламенго Фламенго
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
25
мин
Эвертон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук