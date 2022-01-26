Летом 74-летний специалист в четвертый раз пришел в клуб. На этот раз его миссия состоит в том, что вытащить Фоджу из трясины итальянского футбола. Однако руководство может помешать реализации планов.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою

По информации SportMediaset, Земан поссорился с президентом клуба Николо Канонико. Руководитель вопреки воле тренера и спортивного директора хочет подписать Хашима Мастура. Бывший суперталант Милана уже был на последнем домашнем матче Фоджи.

"В детстве он умел играть, имел хорошую технику, но когда вырос, Мастур так и нигде и не заиграл", – сказал Земан. Тренер и спортивный директор вполне серьезно размышляют над тем, чтобы покинуть свои должности, если президент продолжит вмешиваться в их работу.

Створив власний футбольний світ і відкрив зірок для збірної Італії – Земан прагне вчетверте переписати історію Фоджі