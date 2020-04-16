Легендарный защитник Динамо удивил своим оригинальным хобби

Ассистент главного тренера Динамо Сергей Федоров рассказал о своих нефутбольных увлечениях.

"Раньше я много рисовал – сейчас достаточно времени для этого нет. Кроме того, нужно вдохновение и настроение. Раньше, в основном, рисовал пейзажи.

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Не люблю писать цветные картины, больше нравится создавать черно-белые, поэтому в основном пользовался простым карандашом, чтобы передать тени и разнообразные оттенки. Также иногда пишу стихи, когда есть вдохновение. Они посвящаются исключительно любимому человеку", – сказал Федоров в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, Сергей – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в 1992 году. В составе "бело-синих" выступал до 2008 года (сезон 1995/96 провел в составе киевского ЦСКА). Завоевал с Динамо шесть чемпионств и четыре Кубка Украины.

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