Экс-вратарь Челси и Арсенала Петр Чех объявил о разводе с женой после 26 лет брака.

Петр Чех развелся со своей супругой Мартиной после 26 лет совместной жизни. Они познакомились в школе в 1999 году, а летом 2003 года поженились. У пары двое детей: 16-летний Дамиан и 17-летняя Адела.

"Нам с Мартиной грустно сообщать о разводе после 26 лет совместной жизни. Мы остаемся лучшими друзьями и очень гордимся нашими детьми", – написал Чех в своем Instagram.

Оба ребенка Петра играют в футбол. Адела и Дамиан защищают цвета Фулхэма.

Напомним, что Петр после футбольной карьеры занялся хоккеем. Он дебютировал за Белфаст в Элитной хоккейной лиге Великобритании в ноябре 2023 года.