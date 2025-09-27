Легендарный польский вратарь Ян Томашевски призвал каталонский клуб попрощаться с Ганси Фликом из-за того, как немецкий тренер использует Роберта Левандовски.

"Барселона имеет состав для клубного чемпионата мира, в котором они даже не участвовали в. У них точно есть состав для получения Лиги чемпионов, важнейшего трофея. К сожалению, тренерский штаб должен был бы дотянуть до конца, и я надеюсь, что его контракт не продлят, потому что "господин немец" работает не очень хорошо. Имея такую футбольную "пушку", он должен был выиграть все в Европе, а они проиграли Интеру, хорошей команде, но потом был финал 0:5 против ПСЖ, который все показал", – сказал Томашевски в комментарии supersport.se.pl.

На этом фоне Левандовски в очередной раз доказал свою ценность. В поединке против Овьедо, когда счет был 1:1, поляк вышел на замену и уже через пять минут отметился голом после скидки Френки де Йонга. Барса в конце концов победила 3:1, но главной темой обсуждения стало то, что опытного нападающего используют как "супер-джокера", а не лидера атаки.

Сам Левандовски не выказывает недовольства и сохраняет спокойствие: "Я терпелив. Самое важное – если я выхожу, то хочу забить гол и помочь команде. Физически я чувствую себя очень хорошо", – отметил поляк после матча.

