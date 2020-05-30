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Легендарный украинский поэт вспомнил оригинальную традицию празднования голов Динамо

14:24 12 Читати українською
Легендарный украинский поэт вспомнил оригинальную традицию празднования голов Динамо
Динамо / Фото из открытых источников

Один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский рассказал о том, как в свое время радовался победам киевской команды.

"Когда впервые оказался на стадионе на матче Динамо и кто был соперником сейчас уже не вспомню, но было мне, кажется, лет десять. В нападении играли Фомин, Коман, Граматикопуло, Зазроев, в защите – Юст, Лерман, Ерохин...

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Старшие ребята с нашего двора брали меня на стадион Динамо. Шли, как правило, пешком с Подола по Владимирскому спуску. Я прятал за пазухой двух голубей, которых, как правило, выпускал в небо, когда наши забивали гол. Время было послевоенное, тяжелое, а возможность поболеть за свою команду – одно из немногих тогдашних удовольствий", – цитирует Рыбчинского официальный сайт Динамо.

К слову, 75-летний поэт – давний поклонник Динамо. Он посвятил несколько песен динамовцам, в частности: "Рыжий подсолнух" и "Возвращайся!" в честь Валерия Лобановского, "Виват, король!" до завершения карьеры Олега Блохина и "Второй тайм" – Григорию Суркису.

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