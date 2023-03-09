"Планирует ли Волынь заявляться в Первую лигу этим летом? Сейчас не могу точно сказать, все в стадии обсуждения. Есть один вариант, но пока не хочу ничего говорить.

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Все возможно, но это будет не Первая лига. Если все сложится – это будет Вторая лига.

Сейчас Волынь U-19 играет на область. Это наши воспитанники – 2004, 2005, 2006 года рождения. Из опытных футболистов нет никого – играет одна молодежь.

Сейчас клуб приостановил свою деятельность. Отмечу, что он не ликвидирован, а временно приостановлена деятельность. Насколько я знаю, сейчас идут разговоры, чтобы как-то переформироваться, но конкретно о чем-то говорить еще рано", – сказал Шахов в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Волынь прекратила выступления на профессиональном уровне в июне 2022 года.

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