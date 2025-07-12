Луи ван Гаал, экс-наставник сборной Нидерландов, Барселоны, Баварии и Манчестер Юнайтед, поделился новостью о своем состоянии здоровья. "У меня больше нет симптомов рака. Два года назад я перенес несколько операций – тогда все было очень плохо. Но в конце концов все завершилось хорошо, и теперь я могу контролировать ситуацию.

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Я прохожу обследование каждые несколько месяцев, и все хорошо. Я все больше восстанавливаюсь физически", – цитирует ван Гаала vi.nl.

Он также подтвердил, что не планирует возвращаться к работе в клубах, однако идея возглавить национальную сборную вновь его привлекает: "Если топ-сборная обратится – я могу это рассмотреть. Но клубный футбол – уже не для меня".

О своем диагнозе – рак простаты – он публично сообщил три года назад, еще находясь на посту главного тренера сборной Нидерландов. Несмотря на тяжелое лечение, ван Гаал оставался активным в футболе и сейчас работает специальным советником в Аяксе, а также участвует в публичных событиях.

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