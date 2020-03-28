Легендарный Табарес уволен из сборной Уругвая – он выигрывал Копа Америка и доходил до полуфинала чемпионата мира

Мегаопытный Оскар Вашингтон Табарес завершил свою работу со сборной Уругвая, которую возглавил 14 лет назад.

Уругвайская футбольная ассоциация на официальном сайте объявила о вынужденном увольнении 400 своих работников, среди которых оказался и 73-летний наставник сборной. Такое решение обусловлено финансовыми проблемами, которые вызвала эпидемия коронавируса.

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"Исполнительный комитет докладывает, что в связи с текущим кризисом, который остановил всю деятельность в области здравоохранения, необходимо принять ряд сложных решений для защиты будущей деятельности учреждения", – говорится в официальном заявлении AUF.

Напомним, Табарес возглавлял сборную Уругвая с 2006 года. Среди главных достижений Маэстро – полуфинал чемпионата мира 2010 года и победа на Копа Америка-2011.

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