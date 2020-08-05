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Легендарный симулятор засветил новый клуб Виллиана

16:42 - Читати українською
Легендарный симулятор засветил новый клуб Виллиана
Виллиан / Reuters

Похоже, что будущее бывшей звезды донецкого Шахтера Виллиана уже определено. Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer сделал спойлер одной из трансферных интриг лета.

Опытный бразилец продолжит карьеру в Арсенале, утверждает The Sun.

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Таблоид опубликовал фотографии официальной заставки симулятора PES 2021, выход которого запланирован на 15 сентября. В ней Виллиан изображен в футболке "канониров". Излишней пикантности ситуации добавляет то, что Арсенал – партнер Konami – японского издателя видеоигр. Ранее Виллиан отказался продлевать контракт с Челси, а команда Микеля Артеты стала главным претендентом на вингера. Также бывший лидер донецкого Шахтера имеет предложение от Интера Майами.

В сезоне 2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

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