Легендарный симулятор засветил новый клуб Виллиана

Похоже, что будущее бывшей звезды донецкого Шахтера Виллиана уже определено. Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer сделал спойлер одной из трансферных интриг лета.

Опытный бразилец продолжит карьеру в Арсенале, утверждает The Sun.

Челси может продать десяток исполнителей в межсезонье

Таблоид опубликовал фотографии официальной заставки симулятора PES 2021, выход которого запланирован на 15 сентября. В ней Виллиан изображен в футболке "канониров". Излишней пикантности ситуации добавляет то, что Арсенал – партнер Konami – японского издателя видеоигр. Ранее Виллиан отказался продлевать контракт с Челси, а команда Микеля Артеты стала главным претендентом на вингера. Также бывший лидер донецкого Шахтера имеет предложение от Интера Майами.

В сезоне 2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 результативных передач.

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