"Уважаемый господин Суркис, позвольте мне выразить свои самые теплые поздравления с большой победой, которой за три тура до окончания лиги киевское Динамо эффективно закрепило титул чемпиона Украины сезона 2020/21 и завоевало этот титул в 16-й раз в истории, достигнув исторического рекорда.

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Позвольте также искренне поздравить игроков вашей команды и тренерский штаб во главе с господином Мирчей Луческу. Я очень счастлив и горжусь тем, что Огнен Вукоевич, наш соотечественник, бывший игрок сборной, наш ученик-тренер и бывший тренер, является частью команды-победительницы и внес свой вклад в это большое достижение вашего клуба.

До окончания сезона 2020/21 желаю успехов в финале национального Кубка и удачи в будущих европейских клубных соревнованиях. С уважением, Искренне Ваш, Президент Давор Шукер", – цитирует текст письма официальный сайт Динамо.

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