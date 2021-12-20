Украинский чемпионат всегда славился яркими стражами ворот. Надежные, харизматические, волевые – они всегда в центре внимания и симпатий.

Украинский чемпионат довольно "молодой", но уже сейчас в его истории есть голкиперы, о которых с теплотой отзывается каждый футбольный поклонник. Им удалось завоевать любовь миллионов не только отчаянными прыжками за мячом, но и искренностью и добрым сердцем вне футбольного поля. Именно они стали не просто примером для подражания, а идолами, побуждающими тянуться к звездам.

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Александр Шовковский

Футболист, с которого мы можем начинать любой положительный список украинских голкиперов. Болельщики готовы носить "Вечно первого" на руках даже сейчас, хотя он завершил карьеру еще в 2016-м, перед своим 42-летием.

Преданность Динамо, сказка сборной-2006, сейвы на грани законов физики и за пределами человеческих возможностей – нам есть за что благодарить Александра Шовковского. Пьедестал украинского вратарского цеха по праву принадлежит ему, и современникам и будущим поколениям голкиперов нужно сделать многое из разряда "невозможного", чтобы оказаться рядом с ним.

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Андрей Пятов

Голкипер, которому удалось конкурировать с Шовковским за номер один в сборной Украины и сражаться с легендой в дерби Динамо и Шахтера. Из многочисленных стычек Пятов выходил победителем, благодаря чему сам перешел в разряд "живой легенды".

После того, как Шовковский повесил перчатки на гвоздь, Пятов долгое время был незаменимым лидером сборной. Даже сейчас, в свои 37 лет, Андрей по полной конкурирует с молодым Трубином и всегда готов доказать, что когда на линии ворот играет он – партнеры и болельщики могут быть спокойными. Это футболист, который никогда не сдается и готов доказывать свой уровень и мастерство в матчах с любым соперником.

Игорь Шуховцев

За команды "бати" можно было не болеть, но его уважала вся футбольная Украина. Надежный, честный, с боевым характером и ярким чувством юмора – Шуховцевым восхищались даже соперники.

В карьере Шухи было много клубов и ярких моментов, но вызова в лагерь национальной сборной он так и не получил. Слишком велика была конкуренция, хотя каждый скажет со стопроцентной уверенностью — Шуховцев точно не подвел бы.

Александр Горяинов

Звезда харьковского Металлиста, которой принадлежит самая длинная "сухая" серия в истории чемпионата Украины – 943 минуты. Один из создателей истории харьковского клуба и лидер, помогший харьковчанам достичь невиданных высот.

"Играет надежно, играет всегда", – именно этот заряд был популярен на трибунах ОСК "Металлист", когда рамку ворот защищал Горяинов. 29-й номер не давал спуску ни сопернику, ни защитникам. Горяинов – воплощение силы и характера, за которое обожают игроков в перчатках.

Виталий Рева

Феномен украинского футбола. Голкиперу сейчас 47 лет, а он продолжает делать любимое дело и защищать ворота! Второлиговый Левый берег имеет амбиции повышения в классе, и опытный Рева, несмотря на возраст, держит планку.

Когда-то мастодонт вратарского цеха даже выбил с основы Динамо и сборной Украины самого Шовковского. Цвета какого бы клуба ни защищал Рева, команда и тренерская скамья могли быть уверены – их владения в полной безопасности.

Рустам Худжамов

Еще один яркий голкипер, который недавно закончивший профессиональную карьеру. Воспитанник киевского Динамо не смог закрепиться в столичном клубе и не был "номером один" в составе грандов, но назвать его рядовым голкипером вряд ли у кого-нибудь вернется язык.

Рустам стал ярким примером того, как всегда оставаться профессионалом с заглавной буквы и ни в коем случае не сдаваться под давлением обстоятельств. Немного везения – и карьера Худжамова могла бы сложиться еще лучше, но любовь коллег по цеху и фанатов – это то, что навсегда останется с ним.

Дмитрий Шутков

Человек, закладывавший основы Шахтера-чемпиона. Всю карьеру голкипер посвятил родному клубу, без устали работая, чтобы вывести его на все возможные футбольные вершины.

В составе "горняков" ему удалось выиграть все возможные трофеи на внутренней арене. Также на его счету 5 матчей в воротах сборной. Даже после завершения карьеры Шутков проявил верность оранжевым цветам, оставшись передавать опыт молодым поколениям Шахтерской академии.

Олег Суслов

Воспитанник луганского футбола, создатель истории одесского Черноморца и один из первопроходцев зарубежного опыта. Имя Суслова – одно из самых громких в эпоху формирования футбольного мира независимой Украины.

Яркая игра в Черноморце привлекла внимание Зальцбурга, куда впоследствии и перешел Суслов. Австрийский период в карьере был неудачным – переход в Санкт-Пельтен, два сезона на скамейке в Адмире-Веккер и завершение карьеры.

Андрей Глущенко

Единственный вратарь в истории украинского футбола, кому удалось отбить два пенальти в одном матче. Крепкий страж ворот радовал болельщиков Торпедо (Запорожье), Звезды, Запорожского Металлурга, Ильичевца и Черноморца.

230 матчей в чемпионате Украины и преданность своему делу гарантировали Глущенко место в плеяде лучших украинских вратарей. Теперь он передает опыт в надежде, что кому-то из питомцев удастся достичь еще больших высот.

Богдан Стронцицкий

Легенда львовских Карпат, двукратный финалист Кубка Украины. Кто бы ни защищал ворота "львов" – его всегда будут сравнивать с Богданом Стронцицким.

649 "сухих" минут в чемпионате, "бронза" 1997/98, вызов в сборную Украины – карьера этого голкипера полна ярких моментов. Легенда львовского футбола, для которого на стадионе "Украина" всегда будут раздаваться аплодисменты.

Наша футбольная история богата яркими именами, и сейчас мы становимся свидетелями рождения новых звезд. Трубин, Ризнык, Нещерет и другие готовы бросить вызов легендам, покорять новые вершины и обновлять фантастические рекорды.