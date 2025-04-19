Именитый уэльский полузащитник Аарон Рэмзи попробует себя в новой роли в Кардиффе.

Пресс-служба валлийского клуба сообщил об отставке главного тренера Омера Ризу. Руководство Кардиффа, выступающего в Чемпионшипе, решило не искать нового наставника, а доверить управление командой полузащитнику Аарону Рэмзи.

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Опытный игрок на протяжении своей карьеры успел поиграть за Арсенал, Ювентус и Ниццу. В 2023 году Рэмзи вернулся в состав Кардиффа, в котором начинал свой путь в футболе. Кроме роли игрока, он теперь будет выполнять обязанности тренера.

Кардифф находится на 23-м месте в таблице – в зоне вылета, но еще сохраняет шансы остаться. Команда не выигрывает 5 матчей подряд (3 ничьих и 2 поражения).

Рэмзи в текущем сезоне сыграл за валлийский клуб в 10 матчах. Результативными действиями полузащитник не отметился. Стоит заметить, что Аарон не играет с марта из-за очередной травмы.

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