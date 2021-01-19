Наставник Кастильи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает AS. 43-летний испанец сразу отправился на самоизоляцию.

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Поэтому Рауль пропустит пропустит ближайший матч против второй команды Хетафе. Возвращение Гонсалеса ожидается в конце января, но, понятно, что все будет зависеть от повторного тестирования.

Заметим, специалист, который провел 16 сезонов в Реале в статусе игрока, возглавил Кастилью летом 2019 года. Его команда сейчас расположилась на 4 месте подгруппы А группы 5 в Сегунде Б.

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