Бизнесмен совершил запланированный визит в больницу Галеацци, где ему сделали операцию на сердце, сообщает Gazetta dello Sport. Через аналогичную процедуру он проходил в прошлом.

По информации итальянской прессы, состояние 78-летнего Моратти сейчас стабильное, медперсонал уверен в положительном результате.

Напомним, Массимо Моратти почти два десятилетия руководил Интером. За это время клуб выиграл 16 титулов, включая 5 Скудетто и Лигу чемпионов. В 2010 году "нерадзурри" стали единственным итальянским клубом, завоевавшим требл.

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