Легендарный полузащитник Кардиффа трагически погиб после падения в пабе

В возрасте 35-ти лет не стало экс-игрока Кардиффа Питера Уиттингема.

Бывший полузащитник Кардиффа и сборной Англии до 21 года Питер Уиттингем умер в возрасте 35 лет, сообщает издание Daily Mail.

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Футболист получил травму головы, после того как 7 марта упал в пабе после просмотра регбийного матча между сборными Англии и Уэльса. Его доставили в Университетскую больницу в Кардиффе, где он боролся за жизнь. Полиция подтвердила, что травма была случайной и инцидент не имел никакого уголовного основания. Последние 12 дней Питер был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, Уиттингем начал профессиональную карьеру футболиста в Астон Вилле в 2003 году. С 2007 по 2017 защищал цвета Кардиффа, с которым в 2013 году вышел в Премьер-лигу, а также становился финалистом Кубка Англии в 2008 году. и Кубка Лиги в 2012 году. Закончил карьеру в Блэкберне в 2018 году.

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