Легенда чешского футбола Антонин Паненка борется за свою жизнь.

Чемпион Европы 1976 года попал в пражскую больницу в тяжелом состоянии, сообщает Twitter его родного клуба – Богемианса.

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Паненку доставили в отделение реанимации. 71-летнему экс-хавбеку сборной Чехословакии сразу сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Паненка на протяжении карьеры выступал за Богемианс и ряд австрийских клубов. Весь мир знает полузащитника за его особую манеру пробития пенальти, которую он использовал в финале Евро-1976 против сборной ФРГ.

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