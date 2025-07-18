"Вызов становится больше – и наша вера также. После исторического матча с Жальгирисом, Хамрун Спартанс теперь готов сыграть против украинского гранда – Динамо Киев – во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Мы противостоим легендарному сопернику, европейской силе, но мы идем вперед с мужеством, единством и сердцем нашего города позади нас. Пусть начнется следующая глава. Давайте вместе напишем еще больше истории", – говорится на официальном сайте мальтийского клуба.

Напомним, Хамрун Спартанс после поражения в первом поединке от литовского Жальгириса (0:2) сумел оформить камбэк в ответном матче (2:0) и в серии пенальти перестрелял балтийцев, выйдя во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.

Первую игру против мальтийцев Динамо проведет на выезде – 22 июля в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине.

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