Легендарный обладатель "Золотого мяча" выпустил песню о коронавирусе

Бывший нападающий ПСЖ и Милан, а ныне президент Либерии Джордж Веа записал песню о методах борьбы с коронавирусом.

Веа убежден, что композиция должна помочь населению его страны защититься от болезни, сообщает L'Équipe.

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Песня "Давайте вместе встанем на борьбу с этим грязным вирусом" будет транслироваться на радиостанциях страны, поскольку у многих жителей Либерии нет интернета. Отмечается, что Веа, у которого есть своя студия звукозаписи, записал трек за свой счет. В песне говорится о том, как правильно мыть руки и в целом проводить профилактику коронавируса.

Напомним, Веа поиграл за ПСЖ, Челси и Милан, а профессиональную карьеру завершил в 2003 году. Либериец был признан лучшим игроком года ФИФА и получил "Золотой мяч-1995". Он четыре раза попадал в символическую сборную года ФИФА и трижды признавался лучшим игроком Африки.

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