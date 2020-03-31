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Легендарный обладатель "Золотого мяча" выпустил песню о коронавирусе

14:16 36 Читати українською
Легендарный обладатель "Золотого мяча" выпустил песню о коронавирусе
Джордж Веа / фото из открытых источников

Бывший нападающий ПСЖ и Милан, а ныне президент Либерии Джордж Веа записал песню о методах борьбы с коронавирусом.

Веа убежден, что композиция должна помочь населению его страны защититься от болезни, сообщает L'Équipe.

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Песня "Давайте вместе встанем на борьбу с этим грязным вирусом" будет транслироваться на радиостанциях страны, поскольку у многих жителей Либерии нет интернета. Отмечается, что Веа, у которого есть своя студия звукозаписи, записал трек за свой счет. В песне говорится о том, как правильно мыть руки и в целом проводить профилактику коронавируса.

Напомним, Веа поиграл за ПСЖ, Челси и Милан, а профессиональную карьеру завершил в 2003 году. Либериец был признан лучшим игроком года ФИФА и получил "Золотой мяч-1995". Он четыре раза попадал в символическую сборную года ФИФА и трижды признавался лучшим игроком Африки.

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Теги
Мир коронавирус Видеоновости Джордж Веа
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