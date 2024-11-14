Как информирует RMC, Сиссе был признан виновным в нецелевом использовании активов компании и неточности в бухгалтерских отчетах. Суд Бастии, заседание которого состоялось в среду, осудил Сиссе на 8 месяцев условно и оштрафовал экс-звезду Ливерпуля на 20 тысяч евро. Было установлено, что Сиссе отмывал деньги и уклонялся от уплаты налогов. Он владел компанией, которая была ликвидирована в 2020 году, оставив на своём счету задолженность в размере 550 тысяч евро.

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Также суд вынес Джибрилю дополнительный приговор в виде лишения права баллотироваться на выборах сроком на три года. Можно сказать, что экс-форвард сборной Франции отделался небольшим наказанием, так как прокурор Бастии Жан-Филипп Наварр требовал приговорить Сиссе к одному году тюремного заключения условно и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский называл Сиссе своим кумиром.

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