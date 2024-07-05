МФК Металлург решил вернуть своего бывшего наставника, чтобы работать над камбэком в Первую лигу.

Новым главным тренером МФК Металлург стал Владимир Шаповалов, сообщает официальный сайт клуба.

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На этой должности он заменил Антона Гая. В штаб 68-летнего специалиста, который в 2017 году уже тренировал запорожцев, вошли помощники Андрей Зубченко и Сергей Ковалев, тренер вратарей Алексей Мельник, и тренер по физической подготовке Александр Шевченко. Новоназначенная команда уже приступила к выполнению своих обязанностей – МФК Металлург начал подготовку к новому сезону.

Напомним, запорожцы не без проблем завершили прошлый сезон – клуб определенное время находился на грани исчезновения. В конце концов, обошлось малой кровью – расформировали вторую команду. Главная команда заняла 17-е место в Группе выбывания Первой лиги (проиграв 9 из десяти матчей весенней части сезона) и в переходных поединках без шансов уступила ЮКСА. Новый сезон МФК Металлург начнет в Группе Б Второй лиги.

К слову, клуб в середине мая получил разрешение проводить домашние матчи в Запорожье – до этого запорожцы принимали своих соперников в Первой лиге в Умани.

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