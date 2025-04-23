Боавишта попала впросак из-за финансовых трудностей, которые никак не может решить руководство.

"Пантеры" в чемпионате Португалии борются за выживание. Кризис результатов сопровождается огромными финансовыми проблемами.

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В прошлом году Боавишта отремонтировала стадион. Подрядчику пришлось выбивать оплату через суд. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Клуб, которым руководит Жерар Лопес, владелец Бордо, продолжает тонуть в проблемах.

Как сообщает RMC Sport, поставщик электроэнергии решил отключить подачу электроэнергии на стадионе из-за долгов. Боавиште пришлось тренироваться в 30 км от города. Ситуация продолжалась почти неделю, но в конце концов руководство клуба оплатили счета.

Напомним, Боавишта находится на предпоследней строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии с 17 баллами.

"Пантеры" еще в начале нулевых представляли Португалию на европейской арене. В сезоне Лиги чемпионов 2001/02 Боавишта играла против Динамо (3:1, 0:1) на групповом этапе.

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