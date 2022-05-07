Легендарный капитан Селтика завершил карьеру – он так и не получил прощания, которого заслуживал
Шотландский "костолом" Скотт Браун решил прекратить выступления на профессиональном уровне.
Воспитанник Хиберниана прославился, выступая за Селтик, которому отдал 14 лет своей карьеры. За этот период Браун стал живой легендой "кельтов", завоевав 23 титула.
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В прошлом году Скотт Браун покинул Селтик и перебрался в Абердин, за который провел 33 матча и даже получил должность ассистента в тренерском штабе. Наконец, 37-летний шотландец решил завершить карьеру игрока.
К сожалению, Брауну не удалось должным образом попрощаться с болельщиками. Дело в том, что в прошлом сезоне действовали ковидные ограничения, а период в Абердине оказался коротким и не очень успешным. Команда борется за сохранение прописки в элите.