Воспитанник Хиберниана прославился, выступая за Селтик, которому отдал 14 лет своей карьеры. За этот период Браун стал живой легендой "кельтов", завоевав 23 титула.

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В прошлом году Скотт Браун покинул Селтик и перебрался в Абердин, за который провел 33 матча и даже получил должность ассистента в тренерском штабе. Наконец, 37-летний шотландец решил завершить карьеру игрока.

К сожалению, Брауну не удалось должным образом попрощаться с болельщиками. Дело в том, что в прошлом сезоне действовали ковидные ограничения, а период в Абердине оказался коротким и не очень успешным. Команда борется за сохранение прописки в элите.