Главный тренер Миная Владимир Шаран, долгое время работавший в Александрии, спрогнозировал, как Руслан Ротань будет справляться с работой в двух командах.

"Это все не так просто… У Руслана опыт небольшой. Многое будет зависеть от его помощников. Перед Александрией, насколько я знаю, стоит задача взять бронзу, а перед молодежной сборной – получить путевку на Олимпиаду.

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Серьезные цели. Работы у тренера будет гораздо больше, поэтому я и говорю о его помощниках. Но все реально – раньше, как мы помним, такие совмещения уже были", – поделился Шаран в интервью Footboom.

Напомним, Руслан Ротань официально стал тренером Александрии, при этом не прекратив свою работу с молодежной сборной Украины, которую вывел на Евро-2023.

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