Вратарь Саутгемптона Арон Рэмсдейл вылетел из английской Премьер-лиги третий раз в своей карьере. Ранее он вылетал в составе Борнмута и Шеффилд Юнайтед в 2020 и 2021 году соответственно.

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Саутгемптон оформил вылет в Чемпионшип по итогам поражения от Тоттенхэма (1:3). Команда Ивана Юрича находится на самом дне турнирной таблицы и имеет в своём активе лишь 10 очков. Арон Рэмсдейл признался, что не ожидал, что этот сезон станет для него и его команды настолько неудачным.

Летом вратарь наверняка сменит команду, несмотря на контракт со "святыми" до лета 2028 года. В его услугах заинтересованы Борнмут и Ньюкасл.

Ранее Рэмсдейл играл за Арсенал вместе с Александром Зинченко.

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