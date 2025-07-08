Бывший вратарь Реала и ПСЖ Кейлор Навас может сменить клуб уже в ближайшее время – мексиканский Пумас ведет переговоры с легендарным костариканцем, сообщает ESPN.

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После того как Алекс Падилья вернулся в Атлетик, мексиканцы активно ищут нового основного вратаря. Навас, который ныне выступает за Ньюэллс Олд Бойз в Аргентине, стал главным кандидатом на замену. Переговоры уже продолжаются, а сам футболист вроде бы заинтересован в переезде в Мексику.

В Пумас верят, что смогут подписать Наваса – не только из-за роста уровня Лиги MX, но и благодаря географической близости к Коста-Рике. Переезд может быть выгодным для самого игрока, который мечтает поехать на ЧМ-2026 в составе национальной сборной.

Навас недавно сыграл на Золотом кубке КОНКАКАФ и помог Коста-Рике дойти до четвертьфинала, где его сборная вылетела в серии пенальти против сборной США.

За свою карьеру вратарь провел 162 матча за Реал, выиграл более 10 трофеев, включая три подряд ЛЧ вместе с Криштиану Роналду. Также Навас успел поиграть вместе с Лионелем Месси в составе ПСЖ в сезонах 2021/22 и 2022/23.

Добавим, что Навас участвовал со сборной Коста-Рики на трех чемпионатах мира – в 2014, 2018 и 2022 годах.

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