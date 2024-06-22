Бывший игрок Динамо Киев Ерко Леко в ближайшее время станет тренером боснийского клуба Вележ, сообщает Sportds.net. Детали сделки не сообщаются.

"Динамо есть Динамо": изгнанник Партизана оценил шансы сербов в Лиге чемпионов – он противостоял Шовковскому в УПЛ

На посту главного тренера Вележа Леко заменит Дина Клафурича, а команда новом сезоне будет участвовать в квалификации Лиги конференций.

К слову, хорват провел в киевском клубе четыре сезона (91 матч), дважды став чемпионом Украины и еще трижды завоевав национальный кубок. С 2021 года 44-летний специалист возглавляет хорватский Ярун. Ранее он работал с Хрватски Драговоляцем и Локомотивом Загреб.

"Яремчук сыграл в стиле Месси": легенда Динамо будет спать спокойно, хотя победа над Словакией – не идеальна