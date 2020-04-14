Бетао вспомнил свой супергол и встречу с Пеле: знаменитый экс-динамовец поздравил клуб Неймара со 108-летием

Бразилец Бетао поделился приятными моментами, которые выпали на его долю во время выступлений за Сантос.

Экс-защитник киевского Динамо Бетао на своей странице в социальной сети Твиттер поздравил свою бывшую команду – Сантос – со 108-летием. 36-летний игрок также выложил видео невероятного гола в составе бразильской команды, а также фото с "королем футбола" Пеле.

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"Поздравляю Сантос с его 108-летним юбилеем. Спасибо за то, что открыли свои двери в самый тяжелый момент моей карьеры. Буду всегда признателен за это. Это гордость, которую не каждый может почувствовать", – написал Бетао в социальной сети.

Напомним, защитник начал профессиональную карьеру футболиста в Коринтиансе в 2001 году. В январе 2008-го перебрался в Сантос, откуда уже через полгода перешел в Динамо за 1,6 млн евро. За "бело-голубых" грал до января 2013 года и в статусе свободного агента присоединился к французскому Эвиану. Затем была бразильская Понте-Прета, год без клуба и возвращения в Динамо. Полугодовое соглашение не произвело впечатление на руководство киевлян и контракт не продлили. Бетао снова оказался в Эвиане, откуда в августе 2016-го вернулся на родину в Аваи, за который выступает до сих пор.

К слову, самый дорогой футболист мира Неймар – воспитанник Сантоса и именно оттуда за 88,2 млн евро в свое время перешел в каталонскую Барселону.

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