Товарищеский матч Легия – Селтик стал последним в карьере 42-летнего поляка. Боруц отыграл первый тайм в составе варшавской команды, а вот привычного для подобных встреч выхода в форме "кельтов" не случилось.

Египетский голкипер из-за травли в слезах ушел с поля посреди матча и на следующий день завершил карьеру

Любопытно, что Легия пропускала, пока Боруц был в игре. Правда, вины Артура в этом немного. Особо отметим первый мяч. Хатате стал автором подлинного шедевра. Победу Селтик не удержал.

После финального свистка Боруц снова вышел на поле. Футболисты и фанаты устроили ему громкие овации. Одним из тех, кто подбрасывал кипера в воздух, был Игорь Харатин, сыгравший за Легию второй тайм.