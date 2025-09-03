Гильермо Очоа вел переговоры с Бургосом и был близок к подписанию контракта с испанским клубом. Впрочем, сделка так и не завершилась, поскольку 40-летний голкипер вышел за кофе и не вернулся.

Легенда ЧМ сказал, что собирается выпить кофе и перестал отвечать испанскому клубу

Как сообщает Marca, Очоа рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Мексики, чтобы иметь игровое время до старта чемпионата мира-2026. Вратарь ведет переговоры с Керетаро.

Напомним, Очоа выступал за Аяччо, Малагу, Гранаду, Салернитану и другие. За свою карьеру он отыграл в более 700 матчах. В составе сборной Мексики он выигрывал Лигу наций КОНКАКАФ.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці