Каллум Уилсон написал прощальное письмо болельщикам Ньюкасла. 33-летний нападающий забил 49 голов в 130 матчах за пять сезонов. Его контракт закончился этим летом.

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"Пришло время попрощаться после нескольких невероятных лет. Мы вместе выстояли и пережили взлеты и падения, чтобы помочь клубу достичь новых высот. Я так горжусь тем, что носил легендарную футболку с номером девять и добавил к ней немного истории. Забивать голы под трибуной Галлоугейт Энд действительно так особенно, как говорят.

Все хорошее когда-то заканчивается, но нет сомнений, что Ньюкасл всегда будет занимать место в моем сердце и сердце моей семьи. Спасибо за воспоминания", – написал Уилсон.